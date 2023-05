A história do naufrágio mais famoso do mundo pode ter novos capítulos com o primeiro mapeamento em tamanho real, a 3.800 metros de profundidade no oceano Atlântico. Sem água e deixando o navio à vista, o scan digital permite ver ao pormenor o estado da embarcação, numa visão única e nunca vista.

De acordo com a BBC, este modelo pode permitir alcançar novas conclusões relativamente ao naufrágio que ocorreu em 1912, após um embate contra um iceberg durante a viagem inaugural.

“Ainda há perguntas, perguntas básicas, que precisam ser respondidas sobre o navio”, afirmou Parks Stephenson, especialista no tema do Titanic. Aos olhos do investigador, esta criação pode permitir que uma análise baseada em “evidências” e “não em especulação”, tendo em conta que pode ser um dos “primeiros grandes passos” para perceber a verdadeira história do Titanic.

Para a realização do projeto foram precisas 700 mil imagens de todos os ângulos do navio, o que permitiu o modelo em 3D, e o que, segundo Parks, se vê em todos os filmes. Sabe-se ainda que o projeto deverá dar azo a um documentário.