O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) do Brasil impôs uma multa de 10 mil reais (1.800 euros) a vários congressistas, incluindo Flávio Bolsonaro, por relacionar o Presidente, Lula da Silva, com o assassinato do ex-prefeito de Santo André Celso Daniel.

Além de Flávio Bolsonaro, a senadora Mara Gabrilli e a deputada Carla Zambelli também foram sancionadas com multa do mesmo valor.

Em outubro, no meio da segunda volta da campanha presidencial, Gabrilli concedeu uma entrevista na qual insinuava que o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o Partido dos Trabalhadores (PT) estariam por trás do assassínio de Celso Daniel.

Essas declarações foram posteriormente compartilhadas nas suas redes sociais por Flávio Bolsonaro e Carla Zambelli.

Na época, a campanha de Lula da Silva entrou com uma ação no TSE contra esse conteúdo, que concordou com o pedido e ordenou que fossem retirados das redes sociais quando foi demonstrado que se tratava de desinformação reconhecida judicialmente, relata O Globo.

No último mês, Flávio Bolsonaro já foi multado várias vezes pelo TSE por compartilhar material manipulado contra Lula da Silva durante a campanha. Há uma semana foi penalizado, aguardando a definição do valor, por divulgar um vídeo em que o Presidente brasileiro era acusado de promover o uso de drogas.

Junto com Flávio Bolsonaro, também foram sancionados seu irmão Eduardo Bolsonaro e os deputados Nikolas Ferreira – autor da notícia falsa – e Carla Zambelli.

Anteriormente, Flávio Bolsonaro foi punido com 5.000 reais (cerca de 900 euros) por compartilhar um vídeo manipulado com o qual queria fazer crer que Lula da Silva estava possuído pelo demónio.