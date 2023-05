Um homem de 66 anos foi preso pela Polícia Judiciária por abusar sexualmente de cinco mulheres idosas num lar no Montijo, noticia a edição desta sexta-feira do Correio da Manhã.

Os investigadores da PJ de Setúbal terão recorrido à videovigilância da instituição para reunir prova contra o homem que era também utente do lar de solidariedade social onde as idosas, todas com mais de 75 anos, estavam internadas.

De acordo com o jornal diário, a investigação que levou à detenção a 8 de maio começou há dois meses, depois de uma queixa da direção do lar à PSP, que entregou o caso à PJ. “O homem, utente da instituição de solidariedade social desde 2019, foi apanhado por funcionários a sair do quarto de uma utente. Os gritos da vítima despertaram as atenções”, reporta o CM.

Através da análise de imagens das câmaras de videovigilância, a PJ detetou outras quatro situações desde setembro de 2021 – o homem era utente do lar desde 2019. Reunidas as provas, o indivíduo foi detido e presente a juiz de instrução criminal no Tribunal Judicial do Barreiro no dia seguinte, tendo ficado em prisão preventiva, descreve a publicação.