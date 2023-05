O irmão do apresentador de televisão britânico Phillip Schofield foi esta sexta-feira condenado a 12 anos de prisão por abusar sexualmente de um menor durante quatro anos. Segundo a BBC News, a estrela de televisão declarou que “já não tem irmão”.

Em abril, Timothy Schofield, de 54 anos, foi considerado culpado de 11 crimes de ofensa sexual a uma criança, cometidos entre outubro de 2016 e outubro de 2019, incluindo dois crimes de atividade sexual com o menor.

Durante o julgamento do mês passado, Schofield alegou ter visto pornografia com a vítima, que na época teria mais de 16 anos. Afirmou que os dois praticaram atos sexuais em separado, negando ter praticado os atos com o adolescente.

De acordo com a BBC News, em setembro de 2021, Timothy terá confessado a situação ao irmão: “Disse que ele e [o rapaz] tinham passado algum tempo juntos e que, no ano passado, tinham visto pornografia (…) e [se tinham masturbado]”, explicou Phillip Schofield numa declaração escrita.

Depois da decisão do tribunal, a estrela de televisão britânica classificou os crimes do irmão como “desprezíveis”, declarando: “No que me diz respeito, já não tenho um irmão“, citou a Sky News.