Há um cenário que se revela dentro de outro. Um espaço exterior e outro interior, duas estórias, contadas em dueto, sobre a empatia, o amor e o lugar do outro na vida de cada pessoa. A narrativa que se vai desenvolvendo guarda uma história de oito anos, altura em a dupla Guilherme de Sousa e Pedro Azevedo se conheceram, em 2014. Começaram a trabalhar criativamente em 2016 e nasce agora “Já Não Sou a Amar-te Menos”, espetáculo que vai ser apresentado este sábado e domingo, dias 20 e 21 de maio, na Biblioteca de Marvila, em Lisboa.

Não é autobiografia, diz a dupla ao Observador, mas a criação parte de um lugar de intimidade: “Na impossibilidade de acordo sobre qual dos dois amaria mais o outro, definimos entre nós. O primeiro a dizer, após as 00h do novo dia, ao outro ‘já não sou a amar-te menos’, naquele dia, amaria mais o outro. Temos feito isto todas as noites há oito anos e nunca tínhamos contado a ninguém”, lê-se na sinopse. Entre a relação pessoal e profissional dos dois criadores, surge um território de afeto que os levou a considerar a coexistência de duas narrativas. Uma mais onírica e fantasiosa e outra mais concreta e real. “Esses dois lados advêm do facto de termos uma relação pessoal e profissional e de dividirmos essas duas realidades nas nossas vidas”, diz Pedro Azevedo.

Exploram as nuances entre relações humanas, acima de tudo, sejam elas amorosas ou de amizade. O que se pretende é ter um olhar sobre a capacidade de amar os outros. No meio disso, surgem questões que ficam em aberto – no espetáculo, mas também no dia-a-dia. “Quem é que cuida mais do outro e quem é que depende mais?”, questiona a dupla. Há sempre dependências emocionais, realçam. A ideia por detrás deste espetáculo é que tudo fique em aberto, que esse lado das relações permaneça dúbio, numa nébula de sentimentos, que vai adquirindo camadas narrativas à medida que a criação se desenrola. Afinal de contas, explica Guilherme de Sousa, “não é possível medir quem ama mais numa relação”.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.