O ministro da Saúde negou ter colocado uma cunha para que um militante do PS fosse transferido para a Câmara de Gaia, garantindo que não fez “nenhum pedido de tratamento excecional” e que não existiu “favorecimento nenhum”. Mas assume ter falado com uma pessoa a quem dava jeito “mudar de uma Câmara para outra”.

Como avançou o Observador, o governante está a ser investigado pelo Ministério Público por suspeitas de ter solicitado, quando ainda era eurodeputado, ao presidente da Câmara de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues, para que fosse contratado um ex-candidato do PS à Junta da freguesia da Vitoria no Porto. Em declarações às televisões, esta sexta-feira, Pizarro disse que “a não ser pelas notícias da comunicação social”, desconhece “em absoluto” a investigação. Mas coloca-se ao “dispor das autoridades judiciais para responder” às questões que entenderem colocar.

“A pessoa em causa é assistente operacional numa câmara e, a certa altura, cruzou-se comigo e pediu ajuda. Dava-lhe jeito mudar [da autarquia de Gondomar] para a Câmara de Gaia, que é o local onde reside. Falei ao presidente [Eduardo Vítor Rodrigues] nesse assunto. Mas não pedi nada, não pediu nenhum tratamento de exceção, nunca mais soube de nada do assunto. E, aliás, pelo que vi hoje nos jornais também não aconteceu nada”, salientou, ressalvando que a transferência em questão não se terá concretizado.

Com “certeza” de que não interferiu “nada” no concurso que foi aberto e que o militante do PS não venceu, o ministro da Saúde destacou que este é um “procedimento completamente normal”. E afirmou que apenas falou com Eduardo Vítor Rodrigues para “ajudar a vida dessa pessoa”.

Questionado sobre se voltaria a falar com o autarca de Gaia sobre a questão, se pudesse voltar atrás, Manuel Pizarro salientou que é “uma coisa normal”. “Não se tente complicar o que é uma coisa absolutamente normal. Nós estamos a falar de algo que faz parte das regras. Tem que se cumprir a lei”, indicou, voltando, uma vez mais, a salientar que se limitou a perguntar se “havia vaga para que essa mobilidade eventualmente viesse a ocorrer e vindo a ocorrer tinha que ser em termos da lei”.

“Muito tranquilo, muito tranquilo”, Manuel Pizarro garantiu não ter sido “contactado por ninguém”, nem ter sido alvo de buscas no âmbito da Operação Babel.