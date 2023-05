[Siga aqui o liveblog da crise política]

Luís Montenegro exigiu a António Costa que afastasse a secretária-geral do Sistema de Informações da República Portuguesa (SIRP), Graça Mira-Gomes, pedido que o primeiro-ministro rejeitou. “Não acedendo, o primeiro-ministro fica isolado e é o único e exclusivo responsável pelas distorções legais e reputacionais dos serviços de informações”, afirmou o líder social-democrata.

Em conferência de imprensa, a partir da sede do partido no Porto, Montenegro prometeu ainda apresentar propostas para alterar a composição do Conselho de Fiscalização das Secretas, órgão atualmente dirigido pela ex-ministra socialista Constança Urbano de Sousa e que acabou por considerar legal a atuação dos Serviço de Informações de Segurança (SIS) sem nunca ter recolhido o testemunho de Frederico Pinheiro.

Além disso, o líder social-democrata apontou também a João Galamba. “O país tem assistido, atónito, à mais desprestigiante e deprimente degradação institucional de que há memória em Portugal. Os episódios de desrespeito por regras básicas de comportamento político e institucional são abundantes e ferem a credibilidade dos poderes públicos. A bem da dignidade e da moralidade da política, o Ministro João Galamba deve mesmo ser demitido”, sublinhou Montenegro.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Mas seria António Costa o principal alvo do líder social-democrata. “[António Costa] não pode esconder-se na sua agenda internacional ou de lazer quando tem a casa a arder. Para quem invocou razões de consciência, o desaparecimento significa não ter consciência do essencial”, começou por dizer Montenegro. “O tempo tem provado que a teimosia do primeiro-ministro arrogantemente instalado na sua maioria absoluta, tem contribuído para agravar o descrédito no Governo, na política e no Estado. O pântano político em que Portugal mergulhou é da responsabilidade única do PS, do Governo e do primeiro-ministro.”

Já na fase de perguntas e respostas aos jornalistas, o líder social-democrata foi desafiado a dar o passo em frente e pedir a dissolução da Assembleia da República e a marcação de eleições antecipadas. Montenegro, ainda assim, resistiu, atirando essa questão para Marcelo Rebelo de Sousa e sublinhando que é a favor do cumprimento integral dos mandatos.

“Essa avaliação cabe ao Presidente da República. Há uma maioria que emanou da vontade popular. Temos respeito por isso. Mas o que tem acontecido é que a situação política é de completa paralisia porque o país se vai distraindo caso após caso. E isso tem consequências. Considero que, por princípio, os mandatos devem ser cumpridos”, sublinhou.