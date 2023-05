Morreu Andy Rourke, baixista dos The Smiths. O músico tinha 59 anos e sofria de cancro no pâncreas. A notícia foi dada na manhã desta sexta-feira pelo guitarrista da banda, Johnny Marr, no Twitter.

“É com profunda tristeza que anunciamos a morte de Andy Rourke após uma longa batalha com um cancro no pâncreas. O Andy será lembrado como uma alma gentil e bonita por aqueles que o conheceram e como um músico extremamente talentoso pelos fãs de música”, escreveu Marr, que pediu privacidade “neste momento triste”.

It is with deep sadness that we announce the passing of Andy Rourke after a lengthy illness with pancreatic cancer.

Andy will be remembered as a kind and beautiful soul by those who knew him and as a supremely gifted musician by music fans.

We request privacy at this sad time pic.twitter.com/KNehQxXoFz — Johnny Marr (@Johnny_Marr) May 19, 2023

O baixista fez parte da banda de culto que definiu a música britânica dos anos 1980 e deixa um legado de quatro álbuns: The Smiths, Meat Is Murder, The Queen Is Dead e Strangeways, Here We Come. Depois do fim dos Smiths, que puseram termo ao grupo em 1987, Andy Rourke tocou com Morrissey a solo. Fez, também, parte da banda Freebass, com Peter Hook e Mani, baixistas dos New Order e Stone Roses, respetivamente. Da sua discografia constam ainda trabalhos com The Pretenders, Killing Joke, Sinéad O’Connor ou Ian Brown.

Nascido em Manchester a 17 de janeiro de 1964, filho de pai irlandês e e mãe inglesa, Andy Rourke interessou-se pela música desde miúdo, tendo começado a aprender a tocar guitarra aos sete anos. Travou amizade com Jonny Marr, guitarrista da banda autora de êxitos como “There is a Light That Never Goes Out”, ou “This Charming Man”, aos onze anos.

“Conhecemo-nos como miúdos de escola em 1975. Eramos melhores amigos, iamos juntos a todo o lado. Quando tinhamos 15 anos mudei-me para casa dele com ele e os seus três irmãos e rapidamente percebi que o meu amigo era uma daquelas pessoas raras de quem toda a gente gosta”, recordou Marr numa publicação no Instagram.

“Ao longo da nossa adolescência tocámos em várias bandas no sul de Manchester até termos uma reputação com os The Smiths entre 1982 e 1987. Foi nesses discos dos The Smiths que o Andy reinventou aquilo que é ser um baixista”, escreveu.

Nas redes sociais sucedem-se tributos a Rourke. Mat Osman, baixista dos Suede, descreve Rourke como “único”, “um baixista raro cujo som se reconhece de imediato”, cita o The Guardian.