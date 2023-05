Siga aqui o nosso liveblog sobre a guerra na Ucrânia

Os rumores que surgiram receberam finalmente uma confirmação: Zelensky vai viajar até ao Japão para participar na cimeira dos líderes do G7, que se reúnem em Hiroshima para endurecer a posição em relação à Rússia.

Em declarações a uma televisão estatal, citadas pelo The Guardian, Oleksiy Danilov, confirmou a presença do Presidente da Ucrânia no Japão. “Há assuntos muito importantes que serão decididos lá e, portanto, a presença do nosso Presidente é absolutamente essencial para defender os nossos interesses”, afirmou o secretário de Segurança Nacional e do Conselho de Defesa da Ucrânia.

Apesar da cimeira já ter começado esta sexta-feira, o Presidente ucraniano só deverá chegar a Hiroshima no domingo, escreve a agência Associated Press.

Eis um resumo dos restantes acontecimentos que marcam esta sexta-feira na guerra:

O Presidente da Ucrânia disse, numa mensagem publicada no Telegram, que se vai encontrar com o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman Al Saud, na sua primeira visita a esse país no Médio Oriente. Em discurso na Liga Árabe, Zelensky disse estar presente “para que todos possam ter uma visão honesta” do conflito. Bin afirmou que o país está pronto para “mediar uma solução” para o conflito na Ucrânia, e foi convidado por Zelensky a visitar a Ucrânia;

Os Estados Unidos e o Reino Unido anunciaram esta sexta-feira novas sanções para restringir a capacidade da Rússia de continuar a guerra na Ucrânia, pouco antes do início da cimeira do G7 em Hiroshima, no Japão;

Já durante a cimeira, o Presidente Joe Biden terá dado luz verde para que pilotos ucranianos sejam treinados para pilotar caças F-16, há muito pedidos por Zelensky;

A Ucrânia diz que a sua defesa antiaérea destruiu 19 drones e mísseis de um total de 28 que foram lançados pela Rússia durante a noite;

Dmitry Medvedev afirmou que quase 120 mil pessoas já se alistaram no exército russo;

O ministério dos Negócios Estrangeiros chinês confirmou hoje que o primeiro-ministro russo, Mikhail Mishustin, vai visitar a China nos dias 23 e 24 de maio;

De visita a Portugal, o ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Dmitro Kuleba, agradeceu “ao povo português por apoiar o povo da Ucrânia”;

Centenas de pessoas manifestaram-se, esta sexta-feira, no aeroporto de Tbilisi, Geórgia. O motivo? Protestar contra o regressos dos voos diretos entre a Rússia e o país, uma decisão unilateral de Moscovo;

O Ministério da Administração Interna da Rússia retaliou hoje contra o mandado de detenção emitido em nome de Vladimir Putin e colocou o procurador-geral do Tribunal Penal Internacional, Karim Khan, na sua lista dos mais procurados, indica a Agência RIA.