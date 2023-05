São políticos, chefes de gabinete e assessores, mas também jornalistas e comediantes. O chefe da diplomacia russa, Sergei Lavrov, anunciou esta sexta-feira que 500 norte-americanos estão proibidos de entrar na Rússia.

Barack Obama, antigo Presidente dos EUA, é um dos visados. Na lista surgem também, por exemplo, os nomes dos comediantes Stephen Colbert, Seth Meyers, do jornalista Jeffrey Scott Shapiro ou do comentador da CNN Erin Burnett. Paul Abbate, diretor adjunto do FBI, assim como vários procuradores gerais de diferentes estados americanos surgem na lista.

“Já é hora de Washington aprender que nem um único ataque hostil contra a Rússia ficará sem uma forte reação”, justificou Lavrov. O princípio da inevitabilidade da punição será aplicado de forma consistente, garantiu. Esta decisão surge em reação “às sanções anti-russas regularmente impostas pela administração de Biden, que, de acordo com o plano de Washington, visam infligir o máximo dano à Rússia”.

Lavrov diz que entre os visados “não estão apenas figuras significativas”, como Obama, “mas também os atuais líderes de vários níveis do poder executivo”, como senadores e congressistas, especialistas e funcionários de centros de análise “envolvidos na disseminação de atitudes russofóbicas e falsas”. E, claro, chefes de empresas “do complexo militar-industrial que fornecem armas ao regime de Kiev”.

A lista também inclui aqueles “diretamente envolvidos na perseguição de dissidentes”. Um exemplo é Michael Byrd, o agente que atingiu fatalmente Ashley Babbit, uma das invasoras do Capitólio.

Pode consultar aqui a lista completa de nomes, no site do ministério russo.