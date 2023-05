Um homem de 36 anos foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) por ser suspeito de tentativa de homicídio de uma vítima de 55 anos, atropelada em abril em Alcochete, informou esta sexta-feira a força policial.

O detido, com antecedentes criminais, aguarda ser presente a tribunal, para primeiro interrogatório e aplicação das medidas de coação.

“No passado mês de abril, numa estação de serviço de Alcochete e no decurso de uma discussão, o suspeito, de forma intencional e utilizando a viatura automóvel em que seguia, atropelou a vítima, passando com o carro por cima da mesma”, relatou a PJ, em comunicado.

Na mesma nota a força policial adiantou que “tal facto teve como consequência fraturas em diversas partes do corpo, nomeadamente membros inferiores e na cabeça”, que originaram o internamento do homem de 55 anos no hospital durante cerca de um mês.

A operação foi levada a cabo pelo Departamento de Investigação Criminal de Setúbal, que localizou e deteve o suspeito, dando cumprimento a um mandado de detenção.