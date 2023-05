10 vitórias seguidas. Com o triunfo deste sábado perante o Famalicão, o FC Porto chegou às 10 vitórias seguidas entre Liga e Taça de Portugal e atingiu o melhor registo da temporada, carimbando o 42.º resultado positivo em 54 jogos. Os dragões ultrapassaram a fasquia dos 80 pontos, algo que Sérgio Conceição conseguiu em cinco das seis temporadas que já passou no clube, e deixaram as decisões do título entregues ao Benfica e àquilo que a equipa de Roger Schmidt faz este domingo em Alvalade contra o Sporting.

Num jogo com pouca história desportiva mas muita história ao nível da arbitragem, Fábio Veríssimo assinalou quatro grandes penalidades e Taremi marcou quatro golos, entre três penáltis e uma bela finalização depois de um passe de Otávio. O avançado iraniano carimbou um poker pela primeira vez na carreira, tornou-se o primeiro em cinco anos a marcar quatro golos num único jogo no Campeonato e foi mesmo o primeiro jogador do FC Porto a cumprir a façanha no século XXI, já que o último tinha sido Mário Jardel em 1999.

Taremi foi naturalmente eleito o Homem do Jogo e, na zona de entrevistas rápidas, fez uma breve análise ao encontro. “Conseguimos ganhar, felizmente. Nos primeiros 15, 20 minutos jogámos bem e marcámos dois golos, mas depois facilitámos, relaxámos, sofremos dois golos e fomos para o intervalo com o 2-2. Viemos para ganhar e tentámos muito na segunda parte. Marcámos mais dois e ganhámos”, começou por dizer o iraniano, que ultrapassou Gonçalo Ramos e está agora isolado na lista de melhores marcadores da Liga, com 21 golos.

????FC Porto conquista a 10.ª vitória consecutiva, o melhor registo da temporada. Foi a 42.ª vitória em 54 jogos, 77% de aproveitamento. pic.twitter.com/1KsWGNSR0v — Playmaker (@playmaker_PT) May 20, 2023

“Sim, é importante. É parte do meu trabalho como avançado. Vamos ver como ficam as coisas no final da época, o Gonçalo Ramos é um bom jogador e tem qualidade para marcar mais. Estou muito feliz e orgulhoso pelos quatro golos. Faço o meu melhor, como sempre. Só consegui graças aos meus colegas, que me ajudaram. O título? Não está nas nossas mãos. Depende do jogo de amanhã, do jogo do Benfica, mas como fizemos até agora e como fazemos todos os anos tentámos até ao fim, demos o nosso melhor. No próximo jogo vamos jogar pelo nosso caráter e temos de ganhar. E ainda temos a final da Taça”, atirou Taremi.

Já Sérgio Conceição, na flash interview, elogiou a prestação da equipa. “É um trabalho que fazemos a todos os níveis. O grupo sabe que para representar este clube é preciso ter algo mais. Para conseguirmos, de três em três dias, de semana a semana, ser competitivos. Ser competitivo tem a ver com essa organização, com a capacidade física e com o nível emocional, porque é muito importante estar sempre motivado para fazer aquilo de que gostamos e dar o melhor de nós diariamente. Isso é inegociável para mim. Por isso digo que, mais do que pela exibição, estou contente pela dedicação, pela determinação que tiveram. Quem olhasse para o Campeonato e não soubesse qual era a nossa situação neste momento diria que a equipa que aqui esteve era sem dúvida a campeã nacional”, começou por dizer.

????????Mehdi Taremi é o primeiro jogador do FC Porto a fazer um 'poker' na Liga neste Século XXI. ????????Mário Jardel tinha sido o último portista a fazer quatro golos num só jogo em 1999 vs Beira-Mar pic.twitter.com/Y0Oz7PcsZJ — Playmaker (@playmaker_PT) May 20, 2023

“Tenho de realçar o excelente jogo da equipa, é sempre um campo difícil. Aos 20 minutos podíamos estar a ganhar por três ou quatro golos de diferença. Faltou-nos ser mais maduros aí, manter a posse de bola no meio-campo adversário e não deixar que o adversário saísse em posse de bola. Foi o único ponto que abordei com os jogadores ao intervalo. Tivemos oportunidade de fazer o 3-1 pelo Grujic, na cara do golo, e do nada surgiu o penálti do Famalicão. Na segunda parte controlámos mais o jogo, com mais oportunidades. Foi um jogo muitíssimo bom da nossa equipa, estou contente. É uma situação que não é fácil, estamos habituados a estar em primeiro e não dependemos de nós. Mas vamos continuar”, terminou o treinador dos dragões.