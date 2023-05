Os construtores germânicos são conhecidos por, tradicionalmente, produzirem bem, com bom ritmo e (quase) sem defeitos que levem a interrupções e a atrasos na linha de montagem, ou posteriormente a reclamações no pós-venda. Daí a curiosidade em torno dos resultados divulgados recentemente pelo ADAC, o Clube Automóvel Alemão (Allgemeiner Deutscher Automobil-Club), que determinou quais são os carros mais fiáveis – com menos avarias que os obriguem a parar, interrompendo a viagem – à venda na Alemanha e, sobretudo, que modelos registam mais quebras ou avarias, entre os três a 10 anos de uso.

O trabalho da ADAC coloca em pé de igualdade todos os modelos, independentemente da motorização ou do combustível utilizado, isto é, sem se preocupar se os seus motores são movidos a gasolina, gasóleo ou 100% eléctricos, sendo contudo necessário que cada veículo tenha comercializado 7000 unidades nos primeiros dois anos de venda. O ADAC dividiu os modelos analisados por segmento, começando nos citadinos, utilitários, compactos, familiares médios e familiares topo de gama, além de veículos comerciais.

O trabalho é extenso e merece uma consulta detalhada. Mas, para facilitar, vamo-nos concentrar nos familiares médios, onde reinam berlinas como os Audi A4, BMW Série 3 e Mercedes Classe C, além das versões equivalentes formato carrinha e SUV. Este segmento fornece ainda a oportunidade de comparar modelos equipados com motores de combustão com outros 100% eléctricos e, como se tudo isto não bastasse, opor os veículos alemães fabricados na Alemanha com modelos de outras origens.

Considerando os dados mais recentes do clube germânico, referentes a 2020, os modelos que obtiveram melhor pontuação foram o Mercedes Classe C e o BMW Série 3, ambos com 0,8 avarias que motivassem a paragem por cada 1000 unidades vendidas. O rival A4 da Audi conseguiu 1,0, para depois na 4.ª posição surgir não só o primeiro modelo eléctrico, como o primeiro não alemão, oriundo de um construtor com fábrica na Alemanha. Referimo-nos ao Tesla Model 3, que na realidade tem versões produzidas na China e EUA, uma vez que, de momento, apenas o Model Y está a ser construído nas instalações próximas de Berlim.

Ainda assim, as linhas de produção das fábricas da Tesla são todas similares, sendo continuamente actualizadas para garantirem a mesma qualidade e rapidez de produção. Especialmente agora que, para maximizar esta uniformização, foi confiada a missão ao engenheiro chinês Tom Zhu, que foi o responsável pelo arranque da fábrica na China e que entretanto já repetiu a sua “magia” nas restantes linhas de produção da Tesla, onde é o segundo na hierarquia da empresa, apenas atrás de Elon Musk.

A 4.ª posição do Model 3, com 1,1 avarias/1000 unidades, deixa o Tesla em igualdade de condições com o BMW X3 e Mercedes GLC, classificando-se à frente da esmagadora maioria dos 23 modelos que concorreram neste segmento. Consulte aqui o ranking dos veículos com o menor número de problemas ou avarias que os obriguem a parar, não só os pertencentes ao segmento dos familiares médios, mas também os referentes aos restantes cinco segmentos, num total de 155 modelos distintos.