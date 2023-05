Martin Scorsese não gosta de filmes de super heróis, já o disse várias vezes. Descreve-os mais ou menos assin: muito dinheiro gasto num parque de diversões que mais não faz do que divertir uma audiência que, em vez de ver cinema, vê homens e mulheres de fato a salvar o mundo, fazendo com que a personagem seja mais importante do que o próprio ator de carne e osso — como aliás defende Quentin Tarantino. O realizador norte-americano, aos 80 anos de idade, parece continuar à procura de outra coisa: histórias sobre a ganância e a maldade dos homens brancos, a de “Tudo Bons rapazes”, a de “Gangues de Nova Iorque”, a de “O Lobo de Wallstreet” e agora a de “Killers of the Flower Moon”.

Scorsese estava “ausente” desde 2019, depois de “O Irlandês” (Netflix), mas continua focado. Acredita que só agora — e sublinhe-se o “só agora” — é que, tal como Kurosawa quando recebeu o Óscar pelas mãos de Steven Spielberg e George Lucas, que começa a perceber as possibilidades que o cinema oferece. Voltou a Cannes, o festival que aplaudiu e apupou o seu eterno “Taxi Driver” em 1976, quando ganhou a Palma de Ouro. Desde “Nova Iorque Fora de Horas” (1985) que o nova iorquino não estreava um filme na seleção oficial do festival.

[o trailer do filme “Killers of The Flower Moon”:]

