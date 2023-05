O ministro da Administração Interna garante que as reivindicações dos sindicatos do Serviço de Estrangeiro e Fronteiras foram “todas atendidas” e deixa uma palavra de “reconhecimento” aos representantes dos inspetores “pelo contributo para aperfeiçoar o processo legislativo” do regime de transição destes funcionários, depois da extinção desta polícia. Mas isso não impediu que um dos sindicatos do SEF (o Sindicato dos Inspetores de Investigação, Fiscalização e Fronteiras — SIIFF) mantivesse a greve convocada para vários dias do final de maio e início de junho.

Em Santo Tirso, José Luís Carneiro destacou o papel que os sindicatos dos inspetores do SEF tiveram no “aperfeiçoamento” do regime de transição e desvalorizou a paralisação convocada pelo SIIFF. “Os responsáveis dos sindicatos estão todos informados” sobre as alterações introduzidas no decurso das negociações entre o MAI e os representantes dos funcionários”, disse o MAI, lembrando que “há três sindicatos” e “só um fez greve”.

O ministro destacou ainda as alterações ao diploma desenhado inicialmente pelo Governo. Nomeadamente, a possibilidade de uma “transição em bloco” dos inspetores do SEF para a Polícia Judiciária, “garantindo que a PJ ficará reforçada na sua capacidade para o combate do tráfico de seres humanos e da imigração ilegal”; a “manutenção do estatuto dos inspetores de fiscalização e inspeção”; a possibilidade de os inspetores “transitarem para a mesma categoria remuneratória” em que se encontram atualmente e, “não havendo” essa categoria na PJ, “passarem para a seguinte”, o que significa que, “em regra, terão, não perdas, mas ganhos salariais”; José Luís Carneiro garante que “a transição para a PJ garantirá o respeito pelo local de origem onde entraram no SEF”, admitindo-se a possibilidade de transitarem para a Autoridade Tributária em “regime de afetação funcional até outubro de 2024” (depois dessa data, apenas 50% dos inspetores se manterão nesse regime, acabando por ser todos integrados na PJ no final do processo.

