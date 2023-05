A derrota pela margem mínima do Sp. Braga no Estádio da Luz frente ao Benfica ainda reacendeu por duas semanas a esperança do Sporting em chegar ao terceiro lugar do Campeonato. Na partida seguinte, e apesar de ter sofrido o empate a poucos minutos do final, os minhotos venceram na Pedreira o Santa Clara por 5-3. Agora, bastava uma vitória das últimas duas jornadas para que esse cenário dos leões não passasse de um mero sonho. E esse xeque-mate ao pódio parecia garantido, com a vantagem conseguida a meia hora do final. No entanto, e em período de descontos, o Boavista conseguiu empatar e voltou a adiar todas as decisões.

Após uma primeira parte sem golos, o Sp. Braga beneficiou de um autogolo do internacional norte-americano Reggie Cannon para se adiantar no marcador (59′) e manteve essa vantagem pela margem mínima até ao terceiro minutos de descontos, altura em que Yusupha recebeu de forma orientada ao segundo poste um cruzamento da esquerda de Abascal e rematou para o empate muito festejado no Bessa.

O encontro que teve Petit, treinador do Boavista, nas bancadas do Bessa por castigo acabou por ser também assinalado pela homenagem antes do apito inicial ao guarda-redes e capitão Rafael Bracali, jogador de 42 anos que está há cinco temporadas nos axadrezados e vai terminar a carreira no final da época depois de ter passado antes por outros clubes nacionais como Nacional, FC Porto, Olhanense e Arouca.

Com este resultado, o Boavista chegou à condição ao nono lugar da Primeira Liga com 41 pontos, à frente de Vizela e Casa Pia e a dois pontos do Famalicão, ao passo que o Sp. Braga ficou com 75 pontos, confirmando o segundo lugar e consequente entrada na Liga dos Campeões do FC Porto e permitindo que o Sporting possa ainda sonhar com a terceira posição, sendo para isso obrigado a ganhar o dérbi deste domingo em Alvalade frente ao Benfica e a esperar que na última jornada os minhotos não ganhem ao P. Ferreira.