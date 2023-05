Tal como os adeptos, a União de Leiria também entrou com um bilhete e assim, logo no início, o troféu ficou atribuído. Podia ser uma curta-metragem de 11 minutos. Valdir seria o herói que com uma trivela desenhou o roteiro que guiou a bola ao fundo das redes do Belenenses. Estava aí o clímax da ação, com um final que levou os azuis ao desalento.

Pipoca no canto da boca — doce ou salgada, cada um com a sua — e estava tudo pronto a assistir ao ensaio geral para o espetáculo que União de Leiria e Belenenses vão apresentar no próximo ano na Segunda Liga. A subida era uma realidade para os dois conjuntos que jogavam não mais do que um título que até parecia um acessório no guarda-roupa do filme em rodagem.

Na plateia do Estádio do Jamor, 15.158 pessoas assistiram a um jogo que estava longe de ser uma estreia. Só esta temporada foram dois encontros, com uma vitória para cada lado. Agora, com ambos os elencos de regresso aos escalões profissionais, mais episódios se vão seguir.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Vendo-se em desvantagem cedo no encontro, o Belenenses entrou no encontro in medias res. O treinador dos homens do Restelo, Bruno Dias, não ficou a ver. Aos 25 minutos, estava a lançar Xavi Fernandes. No entanto, aquela arrancada do leiriense Jordan van der Gaag, pelo corredor, em que se colocou num ápice na área contrária, era o sinal de que, a efeitos especiais como este, era difícil fugir.

A União de Leiria tinha gravado o plano de imagem que precisava ao primeiro take. Mesmo que tenham tentado repetir o golo, não conseguiram. Muito menos o fez o Belenenses. Ainda assim, uma série de remates de longe vão dar, com toda a certeza, belos minutos de bloopers. Na parte final, os azuis ainda tentaram com a velocidade de Clé, um dos jogadores revelação deste campeonato, chegar ao empate.

???????????? ???????????????????????????? ???????? ???????????????????????? ???? A União de Leiria abre o marcador na final da #Liga3! ????⚜️ pic.twitter.com/7wYbsA0dWg — Canal 11 (@Canal_11Oficial) May 20, 2023

A fita da cassete continuou intacta. A União de Leiria ficou com a taça da segunda edição da Liga 3. No final, a declaração de Leandro Antunes foi o resumo de tudo o que os restantes jogadores leirienses foram dizendo. “Somos a melhor equipa da Liga 3, o Leiria não acaba aqui.”