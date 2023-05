O Marítimo garantiu esta sexta-feira o play-off de permanência na I Liga de futebol, ao vencer em casa o Vizela, por 1-0, um resultado que confirmou as descidas de divisão do Paços de Ferreira e do Santa Clara.

No Funchal, no jogo de abertura da 33.ª e penúltima jornada, Cláudio Winck, aos 90+5 minutos, marcou o golo dos insulares, que asseguraram o 16.º posto, com 26 pontos, mais seis do que o Paços de Ferreira (17.º), que tem desvantagem no confronto direto com o Marítimo, e sete do que o Santa Clara (18.º), que, assim, desceram à II Liga.

Para se manter na I Liga, na qual está de forma ininterrupta desde 1984/84, o Marítimo vai disputar um play-off de manutenção com o terceiro classificado da II Liga, em jogos marcados para 03 e 11 de junho, com a segunda mão a disputar-se na Madeira.

O Vizela, que não vence há seis encontros, continua no nono lugar, com 40 pontos.