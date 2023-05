O candidato à liderança do PAN, Nelson Silva, aproveitou o tempo de apresentação da moção da sua lista (a B) para defender eleições diretas, mais autonomia para as estruturas locais e a criação de uma juventude partidária do PAN. Para o antigo deputado, “o que realmente difere as duas moções em debate é o sentido de democracia que queremos que o PAN tenha.”

Nelson Silva assim várias críticas de falta de democracia interna, defendendo que pretende “dar mais força às estruturas locais” precisamente para “recuperar a autonomia que a direção cessante lhes roubou”. Quanto às diretas, Nelson Silva diz que permitem acabar com a existência de “militantes de primeira e militantes de segunda” (numa alusão à eleição que é feita atualmente em Congresso pelos delegados).

O candidato sugere ainda que a atual líder faz “cambalhotas retóricas” e “discursos redondos” e acusa a atual direção de “propaganda interna” que cria confusões para atingir a lista B.

Nelson Silva tentou ainda afastar o fantasma de que a sua lista quer desvalorizar a causa animal: “O PAN é a principal referência da causa animal e será para o PAN sempre uma prioridade.”