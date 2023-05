A Polícia Judiciária deteve um homem por suspeitas de ter atropelado “de forma intencional” outro homem, de 55 anos. As autoridades não identificam o suspeito, mas o Jornal de Notícias avançou este sábado que se trata de Ruben Aguiar, cantor popular de 36 anos que é conhecido pelo tema “Música do Gago” e que terá ficado em prisão preventiva.

Os factos remontam ao passado mês de abril quando, numa estação de serviço de Alcochete e na sequência de uma discussão, o suspeito “utilizando a viatura automóvel em que seguia, atropelou a vítima, passando com o carro por cima da mesma”, lê-se em comunicado disponível no site da PJ. O homem de 55 anos sofreu fraturas nos “membros inferiores e na cabeça”, tendo ficado internado no hospital durante cerca de um mês.

Sobre o detido, que tem antecedentes criminais, recaem “fortes indícios da prática do crime de homicídio na forma tentada”. O Jornal de Notícias escreve que o suspeito, detido fora de flagrante delito, foi presente a primeiro interrogatório no Tribunal do Barreiro para aplicação de medidas de coação e ficou em prisão preventiva.

Notícia atualizada às 15h09 com a indicação de que o suspeito ficou em prisão preventiva