A Porta Solidária, serviço de caridade que funciona na igreja do Marquês, no Porto, lançou este sábado um apelo urgente de solidariedade por estar em risco a oferta das mais de 450 refeições diárias aos mais necessitados.

A obra está em risco de não conseguir oferecer as mais de 450 refeições que serve todos os dias”, lê-se no comunicado enviado à Lusa pela organização do projeto.