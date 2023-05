A derrota por 4-0 contra a Alemanha na primeira jornada deixou Portugal numa situação delicada para continuar no Europeu de Sub-17. Não sendo possível colocar o resultado negativo para trás devido ao impacto que tem nas contas, o futuro da seleção nacional jogava-se contra a Escócia no Estádio DEAC, em Debrecen, na Húngria.

“Costumo dizer que é preciso sermos bons a ganhar, mas também a perder. Eles vão passar por estas situações mais vezes e têm de saber ultrapassá-las”, explicou o selecionador Filipe Ramos, esperando uma reação por parte dos jovens jogadores portugueses. Na primeira jornada, no outro jogo do grupo C, a França venceu a equipa escocesa por 3-1, pelo que gauleses e germânicos ocupavam os dois lugares de acesso aos quartos de final.

Back in action ???? Focados em conseguir a vitória no Euro Sub-17! #VesteABandeira pic.twitter.com/XhoywBE4Wk — Portugal (@selecaoportugal) May 20, 2023

“Há que encarar este desafio com a Escócia com a máxima seriedade. Ambas as equipas ainda não foram eliminadas do Europeu e têm tudo em jogo nesta segunda jornada. Temos de vencer e depois esperar pelos resultados nos outros jogos para dependermos só de nós próprios. Têm sido dias intensos. A prova é curta, logo não há muito para pensar sobre no jogo que passou, mas sim analisá-lo para podermos corrigir os nossos erros e sairmos vitoriosos”, continuou Filipe Ramos.

O selecionador nacional, motivado pela insatisfação, fez três alterações no onze inicial. Rayhan Momade, Nuno Patrício e Geovany Quenda saíram dos titulares. Tiago Parente, Olívio Tomé e Gonçalo Sousa entraram para os seus lugares. Curiosamente, as trocas efetuadas de um jogo para o outro foram mexidas também elas feitas no decurso da partida anterior. O que Filipe Ramos pensou não podia ter ficado mais exposto perante todos já que os golos nacionais foram marcados por Olívio Tomé (3′) e Gonçalo Sousa (20′) que marcaram os dois golo portugueses.

Uma vez negado o acesso da Escócia à baliza nacional, a qualidade técnica da equipa fez toda a diferença. Mesmo assim, não foi de forma particularmente exuberante que Olívio deixou Portugal em vantagem. O jogador do Benfica ficou esquecido no interior da área e recolheu um mau alívio do guarda-redes escocês, McKenna. Por falar em sentido de oportunidade, Gil Martins expressou-se nessa língua. Depois de ter atirado ao poste logo no seguimento do primeiro golo português, o extremo intercetou um passe na primeira fase de construção escocesa e entregou ao lado. Gonçalo Sousa desenvencilhou-se, sempre com o pé esquerdo, dos defesas desesperados por resolverem o perigo em que se tinha colocado e marcou um golo à Messi que acabou celebrado à Ronaldo.

Tal como as pernas do defesa a quem Olívio fez um brilhante túnel, Portugal tinha caminho aberto para a vitória. Ao contrário do que, por esse facto, seria de prever, a seleção nacional começou a passar por sobressaltos na retaguarda. O guarda-redes Gonçalo Ribeiro não teve que fazer nenhuma intervenção relevante, mas a presença escocesa na área passou a ser mais constante.

Numa das melhores aproximações que a Escócia teve, Ryan One fugiu ao lado direito da defesa portuguesa e rematou por cima. Portugal vivia num relaxamento que em jogos de maior nível podia pôr em causa a vitória. Geovany Quenda, entretanto lançado na partida, trouxe uma novo ânimo ataque. Portugal teve tudo para chegar ao terceiro. João Infande correu meio-campo isolado e, frente a McKenna — guarda-redes que momentos antes tinha feito uma grande defesa a remate de Rodrigo Duarte –, ficou intimidado e chutou ao lado. Quem não errou foi Collony (88′) que reduziu para 2-1, tarde para a reviravolta. Portugal somou os primeiros três pontos na eliminatória e fica a aguardar pelo resultado do França-Alemanha para fazer contas mais precisas em relação ao apuramento, sabendo que depende de si para avançar para a próxima fase.