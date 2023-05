Ainda o público estava a entrar na Altice Arena, em Lisboa, quando a contagem decrescente foi iniciada no ecrã gigante. Faltavam 30 minutos para o muito aguardado regresso ao palco dos Excesso, a primeira e a mais bem sucedida boyband portuguesa e um dos maiores sucessos musicais dos anos 90 em Portugal. Com uma curta mas fulminante carreira, o regresso dos Excesso era há muito esperado, não apenas pelos fãs que os acompanharam durante os cinco anos em que perduraram, mas também por uma nova geração de ouvintes, que não deixou de marcar presença no concerto desta sexta-feira, em Lisboa. Alguns vinham vestidos a rigor, com t-shirts e cachecóis comprados na banca de merchadising à entrada do recinto; outros traziam apenas as músicas que marcaram uma década na ponta da língua.

O concerto desta sexta-feira à noite foi o primeiro de dois anunciados no início deste ano pelo grupo pop. O segundo acontecerá mais ou menos daqui a um mês, a 17 de junho, na Super Bock Arena, no Porto. É um espetáculo pensado ao pormenor. O palco, construído de propósito para as duas atuações, estendia-se até meio da plateia da Altice Arena. Tinha uma plataforma elevatória por onde a banda aparecia e desaparecia conforme era necessário. A cenografia incluía projeção de imagens e jogos de luz. Câmaras montadas em diferentes locais do recinto captavam o que se passava em palco e transmitiam-no para ecrãs mais pequenos montados por cima da plataforma em X (será que podemos esperar um álbum ao vivo?). O palco, demasiado alto e com um formato pouco convencional, impedia que quem se encontrava nas laterais conseguisse ver em condições.

