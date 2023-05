Uma funcionária de uma loja de conveniência em Lakeville, o estado norte-americano do Massachusetts, foi acusada de tentativa de roubo e de apresentar falsa pretensão a um bilhete de lotaria premiado que não lhe pertencia, noticiou a CNN internacional.

Carly Nunes, de 23 anos, tentou levantar o prémio no valor de três milhões de dólares (cerca de 2,8 milhões de euros) de um bilhete de lotaria que foi adquirido na loja onde trabalha por um cliente e esquecido por este em cima do balcão.

O caso aconteceu em janeiro deste ano foi descoberto porque os funcionários da loja onde a mulher tentou levantar o prémio suspeitaram da condição do bilhete, que estava rasgado e queimado, e da postura de Nunes e do namorado, que a acompanhou ao local juntamente com um outro empregado da loja de conveniência, Joseph Reddem, de 32 anos, também acusado pelo tribunal. O casal foi visto a discutir à entrada sobre a divisão do prémio.

Segundo a CNN internacional, foi aberta um investigação, que culminou na descoberta de que Nunes não tinha comprado o bilhete como inicialmente alegou, e iniciada a busca pelo verdadeiro vencedor do prémio de lotaria. As autoridade usaram imagens das câmaras de vigilância para identificarem o comprador, Paul Little, um mecânico de barcos, que julgava ter perdido o bilhete no parque de estacionamento da loja.

Contactado pelo canal de televisão internacional, Little confirmou ainda não ter recebido os três milhões de dólares e que não havia garantias de que os viesse a receber, apesar de a Comissão Estatal da Lotaria em Massachusetts ter dito que o mecânico receberia aquilo a que tem direito. O homem mostrou-se grato pelos esforços levados a cabo pela polícia e que estes tinham renovado a sua fé “na existência de boas pessoas por aí”.