As letras do cantor e compositor norte-americano Johnny Cash vão ser reunidas pela primeira vez em livro. Johnny Cash: The Life in Lyrics vai ser publicado em novembro no Reino Unido e Estados Unidos da América numa edição em capa dura, ebook e audiobook. Uma edição de luxo, limitada a 750 cópias, para venda exclusiva em lojas de discos, será também colocada à venda. Custará mais de 100 euros.

Johnny Cash: The Life in Lyrics resulta de uma colaboração entre o historiador de música Mark Stielper e a família do músico country, que abriu pela primeira vez o seu arquivo para partilhar histórias pessoais sobre o processo de composição de Cash, refere o The Guardian. Além das letras propriamente ditas, o volume vai incluir material visual inédito e comentários de Stielper e do filho do artista, John Carter Cash.

A edição limitada terá a reprodução de peças “raras”, nomeadamente de uma fotografia inédita de Cash a tocar num evento privado em 1975; do brasão do artista, desenhado pelo próprio, com reflexões sobre o seu significado; e o acesso a comentários em áudio de Cash nunca divulgados, de acordo com a informação disponibilizada.

“No existe melhor maneira de conhecer o meu pai do que olhar para o seu trabalho escrito”, afirmou Carter Cash, citado pelo The Guardian. “Ele pôs o seu coração, sangue e espírito em tudo o que escreveu, sejam canções que gravou, poesia ou outro material que não foi publicado durante a sua vida. Sou abençoado por ver este livro ser publicado e por saber que a sua genialidade e vida são honrados através da maior das suas criações, as suas palavras.”

Johnny Cash, um dos nomes maiores da música country, compôs mais de 600 canções durante a sua longa carreira de mais de 40 anos. Lançou mais de 70 álbuns, vendendo mais de 90 milhões de cópias a nível global. Foi galardoado com 11 Grammys e o seu nome incluído no Hollywood Walk of Fame. Cash morreu em setembro de 2003, aos 71 anos.

A edição norte-americana do livro será lançada a 14 de novembro e a britânica cerca de dez dias depois, a 23 de novembro.