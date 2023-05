Se no caso do Moreirense a subida à Primeira Liga era uma mera questão de tempo, tendo em conta todo o domínio que a equipa de Paulo Alves demonstrou desde o início da temporada, a outra vaga que dava acesso ao principal escalão foi conhecendo várias realidades e candidatos. Porque primeiro parecia que o Ac. Viseu então com Jorge Costa no comando estava num crescendo que dava ideia de poder ter um final feliz, porque depois parecia que o Estrela da Amadora tinha a segunda posição consolidada. No entanto, num e noutro capítulo, houve sempre o Farense pelo meio. O mesmo Farense que fez a festa este domingo.

Depois de uma vitória arrancada a ferros nos descontos frente ao Benfica B no Seixal (1-0), numa partida que teve muitos adeptos algarvios a reforçar a importância do que estava em causa, o conjunto de Faro ficava à espera do que poderia acontecer esta manhã no Estádio José Gomes com o Estrela, que tinha de vencer o Nacional para continuar a sonhar com o segundo lugar. No final, foi ao contrário e os insulares, que tentam ainda fugir à despromoção, conseguiram mesmo vencer com um único golo de Pipe Gómez, lançando a festa no Algarve com o regresso do Farense ao convívio dos grandes três anos depois da descida de divisão muito por culpa de uma série de sete vitórias consecutivas já com José Mota no comando técnico da equipa.

Quem mais está a “morar” neste video?????☝️ ???? ball.raw pic.twitter.com/32DK4nlhkB — SC Farense (@SCFarense_) May 20, 2023

Os algarvios vão assim juntar-se ao Portimonense, o outro conjunto da região na Primeira Liga que antes já tinha conseguido de forma tranquila segurar a permanência na Primeira Liga. O Algarve volta a ter de novo duas equipas no principal escalão, sendo que na próxima temporada serão os Açores que ficam sem qualquer representação depois de ficar confirmada a descida de divisão do Santa Clara a par do P. Ferreira. A última vaga na próxima Primeira Liga será discutida num playoff a duas mãos entre Marítimo e Estrela.

A única descrição possível ???? Os melhores adeptos do Mundo!???????? ???? projetopiao

???? ball.raw (celebração do golo) pic.twitter.com/QnXgNMXuY9 — SC Farense (@SCFarense_) May 20, 2023

Em relação à Segunda Liga mas às descidas, o Sp. Covilhã já caiu na Liga 3, ao passo que o Trofense e a B SAD tentam fugir à despromoção direta na última jornada (o Nacional, no pior dos cenários, pode cair no playoff de despromoção). A União de Leiria e o Belenenses garantiram o regresso às ligas profissionais.