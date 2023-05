Três pessoas morreram e outras duas ficaram feridas, uma delas em estado crítico, na sequência de um tiroteio registado na madrugada deste domingo num bar de Kansas City, Estados Unidos, revelou a polícia.

Vários agentes responderam ao tiroteio no Klymax Lounge, deparando-se com várias vítimas. Começaram imediatamente a prestar assistência médica, segunfo informou a polícia de Kansas City.

A polícia disse que duas das vítimas morreram no local – uma foi encontrada dentro do bar e a outra estava fora do prédio. Uma terceira vítima morreu no hospital. Os pormenores sobre as circunstâncias que levaram ao tiroteio não foram imediatamente disponibilizados e não era claro onde estavam as vítimas quando foram baleadas.

A polícia disse que as vítimas eram todas adultas, mas as suas idades e identidades não foram divulgadas. Segundo a polícia, os detetives de homicídios e os investigadores estiveram no local no início do dia, recolhendo provas e falando com potenciais testemunhas.