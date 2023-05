Um homem, que se encontrava detido desde a semana passada, conseguiu esta segunda-feira escapar aos guardas prisionais que o acompanhavam ao Tribunal de Coimbra, onde iria ser ouvido no âmbito de um processo relacionado com furtos, mas foi capturado três horas depois.

Em declarações à agência Lusa, o juiz presidente do Tribunal Judicial da Comarca de Coimbra, Carlos Oliveira, explicou que o homem escapou durante o período da tarde, “quando se encontrava à guarda dos guardas prisionais responsáveis pelo seu transporte”.

“Ocorreu a evasão de um arguido no momento em que saía do carro celular que o transportava para o jardim de acesso ao edifício principal [do Palácio da Justiça de Coimbra]”, descreveu.

De acordo com Carlos Oliveira, a fuga do arguido “não foi presenciada por qualquer magistrado ou funcionário do Tribunal Judicial da Comarca de Coimbra”.

“Pelo que foi dito pelos guardas prisionais, o homem terá empurrado um dos guardas, trepado por um dos pilares do muro de jardim e fugido em direção à rua Dr. Manuel Rodrigues. Foram disparados dois tiros pelos guardas prisionais”, referiu.

O homem, que é arguido no âmbito de furtos ocorrido na Figueira da Foz, acabou por ser localizado e detido, segundo a PSP de Coimbra, cerca de três horas depois.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a PSP de Coimbra informou que teve conhecimento da fuga de um preso, que se encontrava a aguardar uma diligência processual no Tribunal Judicial de Coimbra, por volta das 14h45.

“Face à informação transmitida [pela Guarda Prisional], no decurso de diligências efetuadas pela estrutura de investigação criminal da PSP de Coimbra e restante dispositivo operacional, foi possível perceber que o preso evadido poderia se ter deslocado para a cidade da Figueira da Foz”, referiu.

A PSP de Coimbra explicou que “foram, de imediato, implementados um conjunto de procedimentos de recolha de informações”, para além de ter sido definido um perímetro de buscas.

“Cerca das 17h45, fruto das medidas implementadas, foi possível localizar e deter o preso em causa, na freguesia de São Pedro [concelho da Figueira da Foz], sem quaisquer incidentes a registar”, indicou.

A PSP revelou ainda que está a efetuar diligências para confirmar “a existência de eventuais crimes praticados durante a fuga”.