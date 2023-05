O ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, considerou esta segunda-feira que existe um consenso alargado sobre a importância “fundamental em torno do serviço público de media, destacando que este deve funcionar como “regulador” de qualidade e diversidade da informação.

Pedro Adão e Silva, que se encontra ausente do país, manifestou esta posição numa mensagem que enviou à conferência internacional sobre “o futuro do serviço púbico de media”, promovida pelo Conselho de Opinião da RTP com o apoio da Polícia Judiciária, que está a decorrer em Lisboa.

Considerando que existe atualmente um “consenso social e mais alargado em torno daquilo que é a importância fundamental” do serviço público e de televisão, o ministro da Cultura apontou os desafios novos que o ambiente digital coloca aos meios de comunicação tradicionais, considerando que “desafios novos significam que continuar a zelar pelo serviço público implica ser capaz de se adaptar ao ambiente digital”.

Pedro Adão e Silva referiu também que, não sendo o fenómeno da desinformação uma realidade nova, tem agora características distintas, contribuindo para fenómenos perversos que são terreno fértil para formas de manipulação de opinião.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Neste contexto, considerou ser que, tal como no passado, o papel do serviço público é “fundamental”. Mas, afirmou, “o serviço publico deve funcionar como um regulador, quanto à qualidade e rigor e independência de informação credível.