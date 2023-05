A Nova School of Business and Economics (Nova SBE), em Carcavelos, entrou para o top 20 das melhores faculdades de formação de executivos do Financial Times. A Nova SBE é uma de quatro instituições de ensino superior portuguesas que integram a lista das 50 melhores escolas do jornal de economia, mas a única a ocupar um lugar entre as 20 primeiras.

Ocupando a 18.º posição a nível mundial e a 15.ª a nível europeu, a faculdade é há quatro anos a escola portuguesa mais bem classificada no ranking do Financial Times. A Católica Lisbon School of Business & Economics, que há 16 anos é destacada pelo jornal económico norte-americano, também subiu, encontrando-se em 25.º lugar a nível mundial e em 18.º na Europa, refere o Diário de Notícias.

A Porto Business School (PBS), que pelo segundo ano ocupa um lugar entre as 50 melhores faculdades do mundo, ocupa a 34.ª posição, enquanto o ISEG – Lisbon School of Economics & Management está em 47.º lugar no ranking mundial, que analisa os programas abertos e os personalizados, de acordo com o mesmo jornal.

Os três primeiros lugares da lista do Financial Times são ocupados pela HEC Paris, com sedes na capital francesa e em Doha, no Qatar; pela IESE Business School, presente em vários países; e pela INSEAD, que existe em França, Singapura e Estados Unidos da América.