Uma pessoa morreu esta segunda-feira de manhã num incêndio num apartamento na Urbanização Vale da Amoreira em Faro, disse à Lusa fonte do Comando Sub-Regional do Algarve. O Comando Sub-Regional do Algarve deu como extinto e já foram retirados todos os meios enviados esta segunda-feira de manhã

“O incêndio deflagrou no rés-do-chão de um prédio na Urbanização Vale da Amoreira. Há uma vítima mortal. Os bombeiros ainda estão a proceder à extinção e a fazer buscas no interior da habitação”, indicou a mesma fonte.

Fonte do Comando Sub-Regional disse à agência Lusa que apenas tinha sido afetado o apartamento do rés-do-chão onde se encontrava a vítima mortal, não tendo havido danos estruturais no edifício em causa.

De acordo com a mesma fonte, a vítima foi uma mulher de 57 anos de nacionalidade portuguesa e o incêndio foi dado como extinto cerca das 07h22.

O incêndio, cujo alerta foi dado às 6h46, ficou confinado ao rés-do-chão do edifício.

Às 7h50 estavam no local 21 operacionais, entre os quais bombeiros de Faro e de São Braz de Alportel, com o apoio de nove veículos.

Ao todo foram acionados 24 operacionais dos bombeiros, Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e PSP, apoiados por 10 veículos.

(Atualizada às 10h42 com a extinção do incêndio e dados da vítima)