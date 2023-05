Na já célebre noite de 26 de abril, depois dos incidentes no ministério das Infraestruturas que deixaram muitos “perplexos” e que continuam a pedir um “melhor esclarecimento”, o SIS “muito possivelmente extravasou” as suas competências.

A avaliação é do socialista, antigo secretário de Estado e ex-porta-voz do PS Vitalino Canas. Num artigo de opinião publicado esta segunda-feira no Público, Canas defende que há vários elementos que ainda não se compreendem sobre o que se passou nas Infraestruturas antes e depois dessa noite, nomeadamente por que razão documentos como o plano de reestruturação da TAP só foram classificados depois do pedido de informação da Comissão Parlamentar de Inquérito, se houve tentativa de mentir à CPI por parte de João Galamba e do seu gabinete e qual a “avaliação” que levou o SIS “a atuar como atuou”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Neste artigo, o socialista defende que os documentos que andavam a “circular sem restrições” no ministério deveriam ter sido “classificados há muito”, uma “falha censurável” do ministério, de Galamba e do seu gabinete que indicia “alguma desconfiança” em relação ao Parlamento, sentencia.

Considerando que a exoneração de Frederico Pinheiro, acontecendo num gabinete governamental, tem efeitos imediatos assim que é comunicada, e que portanto a sua tentativa de levar um computador pode “constituir crime”, mesmo assim aos membros do gabinete “não cabia qualquer ação direta” sobre o ex-adjunto, avisa, garantindo que a alegação de sequestro que Pinheiro faz também é “criminalmente relevante”.

Na avaliação de Vitalino Canas, o reporte ao Sistema de Informações da República não será, em princípio, incorreto, mas aconteceu “sem conhecimento prévio” do ministro — “atípico”, comenta. O que parece claro ao ex-governante é que a sequência de contactos foi, nessa noite, “descontrolada e descoordenada”, num momento de “grande tensão emocional” que terá levado “porventura a uma reação desproporcionada” em vez de acontecer o que devia ter acontecido: um aviso às autoridades de polícia, sem mais.

Também nesta edição do Público, o histórico socialista Vítor Ramalho defende que o PS “tem obrigação de analisar o momento de fraqueza em que está”, uma vez que o país “não pode continuar a viver numa situação de grande crispação” e tem de encontrar um “rumo”. A situação atual “propicia” intervenções como a de Cavaco Silva, argumenta, e para isso não ajudará a falta de debate interno no PS ou o foco na futura sucessão de António Costa.