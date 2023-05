Catarina Martins vai deixar este fim de semana de ser coordenadora do Bloco de Esquerda, mas isso não significará de maneira nenhuma o fim da sua carreira política. Nem deverá traduzir-se num afastamento significativo em relação à gestão política do Bloco, uma vez que a líder cessante vai manter-se numa próxima direção, se a moção que subscreve — encabeçada por Mariana Mortágua — ganhar a convenção de 27 e 28 de maio.

De acordo com as informações apuradas pelo Observador nos últimos dias, a intenção é mesmo que Catarina Martins se mantenha na cúpula formal do Bloco, neste caso na Comissão Política do partido. A própria confirmou isso mesmo esta terça-feira à Agência Lusa. A proposta não é direta, uma vez que nas convenções bloquistas se apresentam primeiro as listas para um órgão mais alargado, a Mesa Nacional, com elementos das várias moções (neste caso há duas que vão a votos: a de Mariana Mortágua e a dos críticos da direção, liderada por Pedro Soares). É depois da convenção, estando os resultados para a Mesa Nacional apurados, que se propõe então a composição da Comissão Política.

E o desejo dos atuais dirigentes do Bloco é que Catarina Martins fique próxima da gestão política do partido: “É essa a expectativa”, aponta-se na cúpula do Bloco, mesmo que agora, naturalmente, venha a assumir “outras funções, com outro ritmo”.

