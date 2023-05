Um grupo de cientistas norte-americanos descodificou, pela primeira vez, a atividade cerebral associada à dor crónica, uma condição que se estima afetar cerca de 40% dos adultos nos países desenvolvidos. A descoberta pode representar um avanço no sentido de se desenvolverem novos tratamentos para as pessoas com dor crónica debilitante e intratável, avança o Guardian.

Com a descodificação das ondas cerebrais, surge a expectativa de que as terapias de estimulação cerebral, já usadas para doenças como o Parkinson ou a depressão, possam ajudar as pessoas com dor crónica debilitante e intratável. Estas terapêuticas podem ser uma nova esperança para os doentes, uma vez que não existem, neste momento, tratamentos eficazes para esta condição.

O estudo, publicado na Nature Neuroscience, foi levado a cabo através da implementação cirúrgica de elétrodos em quatro pessoas com dor crónica intratável e que tinham sofrido um acidente vascular cerebral ou perdido um membro.

Os elétrodos registaram a atividade em duas regiões do cérebro – o córtex cingulado anterior e o córtex orbitofrontal. Várias vezes ao dia, os participantes registaram a força e o tipo de dor que estavam a sentir, dados que eram cruzados com a atividade cerebral. Com base nos resultados, os investigadores da Universidade da Califórnia otimizaram um algoritmo para prever a dor através dos sinais cerebrais.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“O que aprendemos é que a dor crónica pode ser rastreada e prevista com sucesso, enquanto os pacientes estão a passear o cão, ou em casa, quando se levantam de manhã e quando estão nas suas vidas”, disse Prasad Shirvalkar, neurologista e investigador principal do projeto da Universidade da Califórnia, São Francisco, citado pelo jornal britânico.

Os investigadores norte-americanos identificaram diferenças significativas entre as ondas cerebrais que acompanhavam uma dor aguda (com um corte com uma faca) ou as que se registaram na dor crónica e prolongada no tempo. “A dor crónica não é apenas uma versão mais duradoura da dor aguda, é fundamentalmente diferente no cérebro”, explica o neurologista.

Já estão em curso ensaios clínicos para avaliarem a viabilidade da estimulação cerebral profunda no tratamento da dor crónica. Esta terapêutica, que interfere no circuito cerebral de modo a interromper os sinais de dor, é no, entanto, vista como uma opção de última linha para tratar a dor crónica, uma vez que envolve uma intervenção cirúrgica no cérebro – um procedimento com riscos associados.