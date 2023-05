A chuva torrencial que se abateu no sul de Espanha, e especialmente na Costa do Sol, provocou inundações e danos materiais em várias cidades. Até agora, não há registo de feridos. A chuva caiu com muita intensidade em Murcia, Alicante, Cartagena e Almeria e provocou danos em carros, devido à queda de árvores, tendo obrigado ao corte de várias estradas. Em Almeria, foi mesmo batido um recorde. Nunca tinha chovido tanto em maio como nesta terça-feira, detalha o El País.

Em Alicante, as aulas foram suspensas em cerca de trinta municípios e, em Murcia, em 14. Mais de 100 mil alunos não tiveram aulas.

Em Cartagena, as autoridades emitiram um aviso vermelho por causa da chuva. Vários bairros ficaram totalmente inundados. Na manhã desta terça-feira, caíram na cidade 2000 litros de água por segundo, quando a média diária, nesta altura do ano, é dez vezes menor. Grande parte do mobiliário urbano levado pela água acumulou-se em várias praias da região. Durante o dia, alguns condutores tiveram de ser retirados do próprios carros, surpreendidos pela subida da água.

Em algumas estações da província de Almería já se superan os 110 l/m² no dia de hoje.

As autoridades espanholas redobraram, para esta quarta-feira, os pedidos de cuidado à população destas regiões. O aviso laranja continua ativo em Murcia e estende-se a Alicante, Valência e Saragoça, enquanto na Andaluzia, Castela-La Mancha, Castela e Leão, Catalunha, La Rioja e Navarra o aviso é amarelo.

Estas chuvas torrenciais surgem depois de uma situação de seca prolongada em Espanha. Mesmo com a grande quantidade de precipitação que caiu nas últimas horas, os meteorologistas sublinham que teria que chover mais do dobro do que o normal para que o ano hidrológico (que, em Espanha, começa a 1 de outubro) terminasse com o nível de precipitação habitual, algo muito improvável, já que tal nunca aconteceu, desde que há registos.