A Federação Nacional dos Médicos (FNAM) diz-se “preparada” para avançar com uma greve no período de verão, já bastante crítico no que diz respeito à disponibilidade de médicos nos hospitais (por causa das férias sazonais). Em causa está a falta de acordo entre sindicato e o Ministério da Saúde no final de mais um ronda negocial, que decorreu esta terça-feira.

Em comunicado, a FNAM acusa o Ministério da Saúde de ter voltado a não apresentar uma proposta para as grelhas salariais, um tema que o sindicato considera fundamental para a atração de recém-especialistas, nomeadamente para o “sucesso do concurso para recém-especialistas” que está em curso.

Deixando em aberto a possibilidade de uma greve, a FNAM avança para já com a limitação das horas extraordinárias até às 150 horas anuais obrigatórias durante o verão – “nem uma hora a mais”. Desta forma, a FNAM vai sugerir aos seus associados que não aceitem trabalhar para lá das 150 horas extra por ano. Recorde-se que os médicos são obrigados a cumprir até 150 horas extraordinárias anuais, um limite que é frequentemente ultrapassado, um facto que o sindicato atribui ao que diz ser “a enorme carência dos serviços”.

Por outro lado, a FNAM queixa-se da forma como o Ministério da Saúde parte para as rondas negociais, “revelando algum amadorismo”. A tutela, sublinha o sindicato, só enviou a “ordem de trabalhos na noite anterior, sem nenhum documento de apoio”. A próxima reunião entre a tutela e a FNAM ficou agendada para 2 de junho.