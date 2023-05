Os socialistas preparam-se para adiar o congresso para o início do próximo ano, para “uma melhor adequação aos calendários eleitorais do país”, segundo justifica ao Observador o presidente do partido, Carlos César. O congresso estava previsto realizar-se no início de setembro, tendo mesmo chegado a ser apontado o fim de semana de 9 e 10 de setembro como data provável, mas é agora empurrado para 2024. E, com isto, António Costa consegue a disputa pela sua sucessão aconteça apenas no ano em que a atual legislatura chega ao fim, 2026, evitando grandes ruturas em plena legislatura.

A ideia tem estado a ser estudada na cúpula do partido há algum tempo e Carlos César confirma agora ao Observador que “o PS considerou como uma boa possibilidade a realização do congresso no primeiro trimestre de 2024“. Isto vai fazer com que este mandato de António Costa como secretário geral seja esticado para lá dos dois anos previstos nos estatutos — que também preveem essa hipótese. “O mandato dos órgãos eletivos tem a duração de 2 anos. O disposto no número anterior não prejudica a possibilidade de ajustamentos do calendário eleitoral interno quando tal for reconhecido pela Comissão Nacional do Partido, tendo sobretudo em atenção os ciclos eleitorais”, consta nas regras internas.

A questão pode até já ser colocada na próxima reunião da Comissão Nacional do partido, que se realiza no início de junho, no Porto, admite o presidente do partido ao Observador. Recorde-se que um dos congressos socialistas saltou um ano por causa da pandemia: o que estava previsto acontecer em maio de 2020 só se realizou em agosto de 2021. Isto por si já desacertava o passo com o calendário eleitoral normal do país, mas entretanto as legislativas também foram antecipadas, para o início de 2022.

