Esta terça-feira queremos saber a sua opinião sobre o Serviço Nacional de Saúde. Na passada sexta-feira morreu um bebé de 11 meses no hospital de Portimão, alegadamente por ter estado muitas horas à espera de ser transferido para uma unidade de cuidados mais diferenciados. Foi mais um episódio a colocar pressão sobre um SNS que, conforme nos aproximamos do Verão, dá sinais de crescentes dificuldades de resposta. No Contra-corrente de hoje queremos por isso voltar a discutir o estado dos nossos serviços de saúde, até porque a Fundação Francisco Manuel dos Santos acaba de publicar um ensaio sobre o papel dos hospitais privados. Há cada vez mais portugueses a fugir do SNS?

