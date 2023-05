Em atualização

A defesa de Ricardo Salgado considera que o acórdão do Tribunal da Relação, que agravou a pena do antigo presidente do Banco Espírito Santo para oito anos de prisão, “é um ataque à dignidade humana” e aos “princípios fundamentais” do sistema de justiça democrático de Portugal.

Em comunicado a que o Observador teve acesso, os advogados Francisco Proença de Carvalho e Adriano Squilacce garantem mesmo que, “se tal vier a ser necessário”, a defesa “não deixará de acionar o Estado Português no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos”.

A Relação de Lisboa deu, esta quarta-feira, razão parcial ao recurso do Ministério Público. O MP tinha pedido, para o antigo líder do BES, uma pena não inferior a 10 anos de prisão, enquanto a defesa tinha exigido a absolvição de Ricardo Salgado, realçando os seus 77 anos e o diagnóstico de Doença de Alzheimer.

O ex-banqueiro esteve acusado de 21 crimes no processo Operação Marquês, mas, na decisão instrutória proferida em 9 de abril de 2021, o juiz Ivo Rosa deixou cair quase toda a acusação que era imputada ao arguido.

Ricardo Salgado acabou pronunciado por apenas três crimes de abuso de confiança, devido a transferências de mais de 10 milhões de euros, para um julgamento em processo separado. Em primeira instância, o ex-banqueiro foi condenado a seis anos de prisão efetiva por três crimes de abuso de confiança.