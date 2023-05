A Federação Internacional Automóvel (FIA) vai estrear no próximo fim de semana no Grande Prémio do Mónaco um limite de velocidade para os pilotos de Fórmula 1 quando seguirem atrás do safety car ou com bandeira amarela dupla.

A decisão foi tomada após consulta aos pilotos e equipas, bem como pesquisas e análises aos incidentes nos últimos anos.

“Esse requisito será mais preciso e estritamente executável, com os pilotos a serem agora obrigados a cumprir um limite máximo de velocidade em áreas onde as bandeiras amarelas duplas são exibidas”, explicou a FIFA.

Até agora, os competidores são somente obrigados a reduzir significativamente a velocidade e não ultrapassar em zonas onde, por exemplo, detritos bloqueiam a pista ou onde os elementos de segurança estão por perto.

“O que pretendemos é providenciar aos pilotos uma ferramenta que os ajude durante os incidentes, para tornar as corridas ainda mais seguras”, justificou o diretor técnico da FIA, Tim Goss.

Em caso de incidentes, os pilotos receberão avisos visuais e sonoros, não sendo, até ao momento, revelado qual o novo limite de velocidade.