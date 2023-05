Mais de 20 bombeiros de quatro corporações estão a combater esta quarta-feira um incêndio que deflagrou num armazém de fardos de palha no concelho de Castro Verde, distrito de Beja, indicou a Proteção Civil.

A fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo adiantou à agência Lusa que o fogo, para o qual foi dado o alerta às 00h18, atingiu um armazém com 2.000 fardos de palha na zona da povoação de Entradas.

Segundo a mesma fonte, o incêndio mantinha-se esta manhã ativo, mas as chamas estão circunscritas ao perímetro do armazém.

As operações, realçou, deverão prolongar-se durante as próximas horas até o fogo entrar em fase de resolução.

O combate às chamas mobiliza os Bombeiros de Castro Verde, Aljustrel, Ourique e Beja, além da GNR, com um total de 26 operacionais, apoiados por nove viaturas.