Elad Dror, atual CEO e fundador do Grupo Fortera, vai resignar ao cargo com “efeitos imediatos de forma voluntária”, informou esta quarta-feira a empresa em comunicado. O empresário israelita foi um dos sete detidos no âmbito da Operação Babel, mas saiu em liberdade mediante pagamento de uma caução de um milhão de euros.

Na nota de imprensa enviada aos órgãos de comunicação social, o grupo imobiliário anuncia que a decisão vem permitir que a empresa continue a sua atividade sem interferência do processo em curso e que o novo CEO do grupo será anunciado na próxima semana. A intenção de deixar o cargo já tinha sido feito diante do juiz durante a audição de Elad Dror.

O Grupo Fortera adiantou ainda que o seu envolvimento no projeto Skyline — aquele que será o edíficio mais alto de Vila Nova de Gaia — derivou de um convite para a construção do Centro de Congressos em Vila Nova de Gaia, tendo sido ambos apoiados pela Câmara Municipal de Gaia.

“Em troca, foi concedida à empresa a capacidade de construção e respetivas isenções fiscais, sujeitas à aprovação pela Assembleia Municipal e sujeitas à discussão pública, tal como previsto na lei”, pode ler-se no comunicado.

A construção do edifício é visada na Operação Babel, em que estão em causa crimes de recebimento ou oferta indevidos de vantagem, de corrupção ativa e passiva, de prevaricação e de abuso de poder, praticados por e sobre funcionário ou titular de cargo político. O grupo Fortera diz que foi apanhado de surpresa com o caso e espera que o processo venha a terminar “sem mais acusações” acreditando que “as alegações se revelarão infundadas”. A empresa garante que “nunca houve qualquer envolvimento do Grupo Fortera em quaisquer ações que pusessem em causa os seus investimentos no país”.