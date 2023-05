O PS chumbou a audição do secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, mas a Iniciativa Liberal vai usar o direito potestativo para forçar os esclarecimentos de António Mendonça Mendes no Parlamento.

Apesar do voto dos socialistas, que leva a que a ida do governante à Assembleia da República seja chumbada, os restantes partidos presentes votaram a favor do requerimento feito pela Iniciativa Liberal, que pretendia esclarecimentos sobre o contacto do SIS a Frederico Pinheiro por considerar que este “não é um procedimento normal deste tipo de serviços de informações”, e que leva o partido a insistir através do potestativo — um direito que cada grupo parlamentar pode utilizar apenas uma vez por sessão legislativa.

Rui Rocha reagiu à decisão dos socialistas dizendo tratar-se de “mais uma gravíssima tentativa de impedir o apuramento de factos que envolvem uma situação tão melindrosa e relevante como a intervenção do SIS naquela noite”.

“João Galamba afirma que falou às 21h52 de 26 de abril dos acontecimentos no Ministério das Infraestruturas com Mendonça Mendes. Esse contacto aconteceu mesmo? O que disse Galamba a Mendonça Mendes? O que é que Mendonça Mendes respondeu a Galamba? Mendonça Mendes reportou ao primeiro-ministro essa conversa? Quando e em que termos? É este esclarecimento que o PS acabou de inviabilizar”, escreveu o presidente da IL.

No momento em que anunciou a intenção de chamar Mendonça Mendes à 1.ª Comissão, Rui Rocha realçou que o secretário de Estado Adjunto “faz parte do gabinete do primeiro-ministro” e que, como tal, é preciso saber quais as indicações dadas relativamente à “intervenção de serviços de informações” que estão na dependência de António Costa. “No limite, é o próprio primeiro-ministro que está em causa”, afirmou.

No sábado, à margem do Congresso do PAN, Mendonça Mendes, que representou o Governo, o secretário de Estado recusou-se a responder sobre o seu alegado envolvimento no caso da recuperação do computador de Frederico Pinheiro e, perante a insistência dos jornalistas, desviou sempre o tema e relembrou que a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) à TAP está a decorrer e que “tudo aquilo que o Governo tinha a dizer e de relevante nessa matéria já disse”.