No passado dia 10 de maio, uma mota da escolta policial de Sophie, a duquesa de Edimburgo, atropelou uma mulher de 81 anos que, depois de ter estado duas semanas em estado crítico no hospital, acabou por morrer. A mulher do príncipe Eduardo está “profundamente triste” com a notícia, informou o Palácio de Buckingham. “As mais profundas condolências e simpatias de Sua Alteza Real vão para toda a família da sra. Holland”, segunda cita o Telegraph e acrescenta que a duquesa irá entrar em contacto com os familiares da vítima.

A família disse que Helen Holland lutou “pela vida durante quase duas semanas… mas danos irreversíveis no cérebro acabaram hoje com a batalha”, cita o jornal britânico esta quarta-feira. Um dos filhos, Martin, disse que a mãe morreu depois de “sofrer múltiplas fraturas nos ossos e hemorragias internas massivas” quando usava um caminho seguro de um roteiro pedestre”. Helen Holland terá sido “arremessada 40 pés” (pouco mais de 12 metros) pelo veículo quando um batedor a atingiu no cruzamento de Cromwell Road com a Warwick Road.

A duquesa não terá testemunhado o acidente e o carro onde seguia não esteve envolvido. Sophie estaria a caminho do Castelo de Windsor para assistir a um serviço religioso que se chama Evensong. Depois do acidente, disse que os seus “pensamentos e orações” estavam com a Sra. Holland.

O acidente está a ser investigado pelo Independent Office for Police Conduct (IOPC, Gabinete Independente para a Conduta Policial) e aconteceu apenas alguns dias depois da cerimónia de coroação de Carlos III, a 6 de maio.

Helen Holland tinha 81 anos, quatro filhos e 10 netos e estava em Londres de visita à irmã.