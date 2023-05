Siga aqui o nosso liveblog sobre a guerra na Ucrânia

Volodymyr Zelensky sublinhou que as viagens ao estrangeiro permitem “fortalecer a defesa” e “aumentar a capacidade” dos militares ucranianos, anunciando a criação de um novo Corpo de Fuzileiros Navais.

“Novas brigadas de fuzileiros navais serão adicionadas às nossas unidades existentes e iremos fornecer-lhes armas e equipamentos modernos”, destacou o chefe de Estado nas suas redes sociais.

The strength of our state now, the strength of our defense now, is the basis of the strength of the rules-based international order. That is why the key task of our country and the purpose of virtually every international communication of ours is to strengthen ????????, to bolster our… pic.twitter.com/gDEwneJaXM

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 23, 2023