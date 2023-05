Em atualização

Um homem foi detido por suspeitas de “danos criminais e condução perigosa” após um carro ter colidido os portões principais de Downing Street, a residência oficial do primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak.

Um comunicado da polícia de Londres, que é citado pela Reuters, diz que o carro colidiu com os portões por volta das 16h20 desta quinta-feira. “Não há relatos de feridos” e as autoridades investigam as causas do incidente.

???? | BREAKING: Footage of the car ramming into the Downing Street gates… albeit very slowly pic.twitter.com/ljKQnqG6iP — Politics UK (@PolitlcsUK) May 25, 2023

À agência noticiosa, o gabinete de Sunak recusou-se a fazer qualquer comentário, mas a BBC avança que o primeiro-ministro britânico se encontrava em Downing Street no momento da colisão.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

As imagens que têm sido partilhadas nas redes sociais, especialmente no Twitter, mostram um carro cinzento a aproximar-se dos portões. Neste momento, sabe-se que as autoridades colocaram cordões de segurança ao longo de Whitehall, estrada principal que passa por Downing Street, onde ficam vários departamentos do governo britânico.