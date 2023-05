“Correr, esconder, lutar”. São as três instruções que Winnie-the-Pooh dá às crianças com quatro anos que vivem no Texas, num novo livro que tem como objetivo explicar como devem reagir caso um atirador entre na escola.

O livro, que começou a ser distribuído pelas crianças das escolas da região de Dallas esta segunda-feira, foi produzido por uma empresa especializada em consultoria ligada a departamentos policiais em Houston. Desta forma, explica o The Guardian, não é uma produção oficial, mas o Winnie-the-Pooh está sob domínio público desde o primeiro dia do ano 2022.

“Se houver perigo, deixa que o Winnie-the-Pooh e a sua equipa te mostrem o que fazer: corre, esconde-te, luta”, lê-se no subtítulo do livro, que dá instruções que são recomendadas também pelo FBI caso o “impensável aconteça”. Além disso, as personagens explicam às crianças que “se é seguro fugir, devemos CORRER como o coelho em vez de ficar… se o perigo estiver próximo, não temas, ESCONDE-TE como o Winnie-the-Pooh faz até que a polícia apareça”.

A página que instruí as crianças a “esconderem-se” tem, segundo o The Guardian, uma imagem do urso criado pelo escritor Alan Alexander Milne e pelo ilustrador Ernest Howard Shepard a enterrar a sua cabeça num pote de mel. “Se o perigo nos encontrar, não fiques, foge. Se não podemos fugir, temos que LUTAR com todas as nossas forças.”

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O livro, que começou a ser distribuído esta segunda-feira, foi entregue às crianças na semana em que se assinala o primeiro aniversário do tiroteio na escola primária de Uvalde, no Texas, onde 19 crianças e dois professores morreram.

A distribuição do livro tem sido encarada com preocupação por parte dos pais e de professores. Ao The Guardian, uma professora que não quis ser identificada disse que achou o livro “terrivelmente perturbador”. “O facto de as pessoas acharem que é melhor dar este livro a uma criança do que tomar alguma atitude para impedir que os tiroteios aconteçam nas nossas escolas, incomoda-me. Deixa-me com tanta raiva, tão desapontada”, acrescentou.

O Texas é dos estados norte-americanos com leis mais permissivas para o porte de arma. Em 2021, após dois tiroteios em massa, o governador republicano Greg Abbott promulgou uma lei que permite que os cidadãos andem com armas na via pública sem licença.