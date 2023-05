Entre as milhares de vítimas da mesma burla, há dois nomes que se distinguem: Maria do Céu Antunes e João Caupers. Ela, ministra da Agricultura. Ele, antigo presidente do Tribunal Constitucional. A burla? Aquela que ficou conhecida por “Olá, mãe. Olá, pai” e que consistia em pedir dinheiro por mensagens de Whatsapp. Os burlões, um deles já detido, diziam ser filho ou filha das vítimas, afirmavam ter perdido o telemóvel e pediam que lhe transferissem dinheiro via MB Way. A notícia é avançada pela Visão.

Os dois visados confirmaram a sua história à revista. No caso de João Caupers, uma vez que não tinha o aplicativo MB Way instalado no telemóvel, acabou por não transferir a quantia de dinheiro que lhe era pedida. “Quando realizei a transferência para esse IBAN, o banco bloqueou-a.”

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Maria do Céu Antunes, mãe de duas raparigas, chegou a enviar o valor pedido, embora não revele quanto. “Confirmamos a situação de fraude e confirmamos que foi apresentada queixa-crime junto das autoridades competentes. Mais questões sobre este assunto pertencem à esfera privada da senhora ministra da Agricultura e da Alimentação”, respondeu o gabinete de Maria do Céu Antunes à Visão.

Em 2022, a PSP registou quase 9 mil participações (8.706) desta burla. Este ano, “fruto das várias campanhas de alerta” houve diminuição, embora ainda haja casos (435 nos primeiros meses de 2023).