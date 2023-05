Um recluso do Estabelecimento Prisional do Linhó, em Sintra, no distrito de Lisboa, ficou esta quarta-feira ferido depois de um incêndio na sua cela, adiantou à Lusa fonte dos Bombeiros de Alcabideche.

O alerta foi dado pelas 22h20 devido a um foco de incêndio numa cela do Estabelecimento Prisional do Linhó.

Para o local foram destacados nove operacionais dos Bombeiros de Alcabideche, apoiados por três viaturas e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Cascais.

O foco de incêndio foi extinto pelos guardas prisionais e os bombeiros realizaram o rescaldo, acrescentou a mesma fonte.

O ferido, considerado leve, que estava na cela onde ocorreu o foco de incêndio, foi socorrido no local pelos elementos da VMER e transportado para o Hospital de Cascais.