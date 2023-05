Três pessoas morreram, incluindo dois polícias, num tiroteio e esfaqueamento em Nakano, no Japão.

O alerta foi dado às autoridades depois de o atacante, com uma faca e uma caçadeira, ter esfaqueado uma mulher, relatou fonte da política à CNN. Quando as autoridades chegaram ao local, o homem terá disparado e atingido quatro pessoas, incluindo os polícias. O homem fugiu depois e barricou-se num prédio. Ainda não foi detido.

A mulher que foi vítima do ataque com a faca foi levada para o hospital e posteriormente declarada morta. De acordo com a NHK, estação televisiva pública japonesa, os dois polícias também não resistiram aos ferimentos e acabaram por morrer. Outra pessoa ficou ferida.

O suspeito, indica a mesma emissora, usava um chapéu camuflado, óculos escuros e uma máscara. As autoridades estão a alertar os residentes para ficarem dentro de casa.